Cento euro di multa, "carezza" ai No Vax. Draghi non ci sta: tre tipi di sanzioni fino a 3mila euro (Di sabato 8 gennaio 2022) "Una tantum e vale come due divieti di sosta". Ira di medici e infermieri. Ma Palazzo Chigi precisa: senza dosi in lockdown di fatto e pene molto salate Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) "Una tantum e vale come due divieti di sosta". Ira di medici e infermieri. Ma Palazzo Chigi precisa: senza dosi in lockdown di fatto e pene molto salate

Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - Agenzia_Ansa : 'Cento euro, il prezzo della nostra salute', scrive in un Martina Benedetti, l'operatrice dell'ospedale di Marina d… - raffaellapaita : Parliamoci chiaro: una multa di 100€ “una tantum” per gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale NON è una… - zumzumpapa_2 : RT @ParcodiGiacomo: 'Cento euro, il prezzo della nostra salute. Delle nostre vite.' Martina Benedetti si scaglia sui social contro l'ipotes… - SerSaTwit : Non male l'idea di una multa di Cento euro a chi non si vaccina... In Italia c'è chi stacca il manico dei carrelli… -