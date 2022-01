Ancora problemi per il Napoli: anche Zielinski positivo al Covid-19 (Di sabato 8 gennaio 2022) Non ci sono buone notizie per il Napoli, che continua a contare assenze a causa della dilagante epidemia da Covid-19. Poco fa, infatti, il club ha comunicato la positività di Piotr Zieliski, che così non potrà essere disponibile per la gara contro la Sampdoria. Napoli Zielinski Lobotka (Getty Images) Di seguito il comunicato: In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. In seguito al giro di tamponi effettuato ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Non ci sono buone notizie per il, che continua a contare assenze a causa della dilagante epidemia da-19. Poco fa, infatti, il club ha comunicato la positività di Piotr Zieliski, che così non potrà essere disponibile per la gara contro la Sampdoria.Lobotka (Getty Images) Di seguito il comunicato: In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al-19 di Piotr. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. In seguito al giro di tamponi effettuato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora problemi Manchester United, Cristiano Ronaldo in rotta con Ragnick: possibile addio a fine stagione Grossi problemi in casa Manchester United. La stagione sta rischiando di essere l'ennesima delusione ... anche se non si sa ancora quale potrebbe essere la sua prossima squadra. Calciomercato 2020, le ...

Carbotics 4G, ecco come avere un mini PC Android completo in auto ...a seguire un il flusso video senza problemi: non bisogna dimenticare che si è in auto, e non sul divano di casa, quindi qualche compromesso sarà certamente giustificabile. Ovviamente, teniamo ancora ...

Povero Microlino: altri problemi, la produzione slitta ancora Vaielettrico.it Problemi di cuore per Alessandro e Gianmaria C’è ancora aria di tensione tra Alessandro e Sophie: il ragazzo proprio non riesce a mandare giù di non aver ricevuto alcuna conferma o dimostrazione da parte di Sophie durante la puntata e per questo ...

McDonald’s e le patatine fritte che non si trovano: ancora porzioni diminuite Continua il problema di approvvigionamento delle patate in Giappone, tanto che McDonald's venderà solo porzioni piccole per un altro mese.

