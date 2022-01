West Bromwich Albion-Brighton & Hove Albion | pronostico e formazioni

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Le aspiranti alla promozione del campionatodanno il benvenuto ai, squadra della Premier League, agli Hawthorns per il terzo turno di FA Cup di sabato 8 gennaio. I Baggies sono imbattuti in ciascuna delle ultime 10 partite casalinghe, mentre i Seagulls hanno perso solo due delle 12 trasferte in tutte le competizioni finora in questa stagione. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Prepartita: a che punto sono le due squadre?...

Il pesante turnover operato dai rispettivi tecnici rende insidiosi i confronti con Swansea, Huddersfield Town e, squadre che militano in Championship (dunque, la differenza è di una ...Quello alla Roma, è il terzo trasferimento in prestito del calciatore dopo quelli al Ipswich Town (2015 - 2016) in Championship (Serie B inglese) e alin Premier League da febbario a ...Sports Mole presenta in anteprima lo scontro di FA Cup di sabato tra West Bromwich Albion e Brighton & Hove Albion, compresi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Gli aspiranti all ...Guarda Championship event: West Bromwich Albion - Cardiff City live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.