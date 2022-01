Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tammy Patton (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giorno 18 ottobre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Tammy Patton. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso anche in reazione alla dipendenza dalle droghe del padre, e nonostante l’aiuto di sua madre, arrivando al picco poco dopo i quarant’anni. Vite al limite – Tammy Patton Tammy, la protagonista, ha 41 anni, vive a Wichita Falls, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati non del tutto soddisfacenti, perdendo 57 kg per arrivare a 212 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il giorno 18 ottobre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso anche in reazione alla dipendenza dalle droghe del padre, e nonostante l’aiuto di sua madre, arrivando al picco poco dopo i quarant’anni.al, la protagonista, ha 41 anni, vive a Wichita Falls, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati non del tutto soddisfacenti, perdendo 57 kg per arrivare a 212 ...

Advertising

TalismanoNicola : @m_crosetti Sei da canale 31, quello di vite al limite, per intenderci - Gigituccia98 : È mai possibile che io sia così ingordo che dopo aver mangiato per tutte le feste, abbia ancora voglia di mangiare… - ElenaLaRossa1 : #katiafuori Assolutamente non guarderò Canale 55 ma vado su RealTime. C'è Vite al limite. Molto meglio che guardare Canale 55 e gli sponsor. - taj_zkt : Qui oggi hanno cominciato con le frijole di carnevale, e abbiamo ancora in casa 6 panettoni e mezzo, 4 confezioni d… - gleescovers : @yukauntitled sempre vite al limite le nostre ???? -