Tatum - Fournier | duello di fuoco Poi Barrett fa la magia! Il meglio di Celtics - Knicks

Advertising

sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Barrett batte Boston sulla sirena, Warriors ko e Suns primi: Il buzzer beater di RJ Bar… - JacquesD10_ : Altra open 3 sbagliata da Tatum, è clutch... Perdiamo anche questa, fournier 50 piece - sebastiansas04 : Dico io gicossi con fournier tatum brown smart e thompson con 2 cambi decenti sarei meno incazzato -

Ultime Notizie dalla rete : Tatum Fournier

Il buzzer beater di RJ Barrett decide la sfida divertentissima tra New York e Boston (108 - 105), caratterizzata dal duello tra Evan(41 punti) e Jayson(36). Con questo successo i Knicks scavalcano i Celtics al 10° posto a Est. Guarda gli highlights...del ribaltone di New York è il francese, che realizza il suo massimo in carriera di 41 punti con 10 triple a segno su 14 tentativi. Sull'altro fronte del parquet inutili i 36 punti di...RJ BARRETT CALLED GAME pic.twitter.com/KOIFmnuvFa — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 7, 2022. Evan Fournier: “Dopo i Pacers avevo bisogno di una scossa” Seconda vittoria ...Il canestro realizzato proprio sul suono della sirena dal canadese Rowan Alexander Barrett jr., meglio noto come R.J.Barrett, ha regalato la vittoria ai New York Knicks nel match contro Boston, che si ...