Scempio No vax sui muri del cimitero di Nembro: la scritta "i vax uccidono" oltraggia i morti di Covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ultimo Scempio che oltraggia tutti i morti di Covid si registra proprio in uno dei luoghi simbolo delle vittime della pandemia: il cimitero di Nembro. Dove vandali anti-vaccino hanno imbrattato i muri che delimitano il campo santo con scritte che, al grido di «Vivi perché liberi», «Governo nazista», «morti da vaz», e «I vax uccidono», l'integralismo anti-immunizzazione raggiunge davvero il livello più basso di offesa e di vergognosa recriminazione. Un ennesimo modo di contestare i provvedimenti sanitari e il richiamo alle vaccinazioni in contrasto alla pandemia che spinge la polemica oltre il limite dell'ammissibile. Un'azione incivile impressa a caratteri cubitali e con la vernice rossa, sui muri del ...

