Rientro in classe | “troppi contagi” | Dad per una settimana in un comune della Puglia

A Copertino, in provincia di Lecce, non si tornerà a scuola in presenza lunedì 10 gennaio. La sindaca Sandrina Schito annuncia, infatti, una ordinanza con la quale disporrà, per il momento per una settimana, la didattica a distanza.

