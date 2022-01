LIVE – Biathlon, sprint femminile Oberhof 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 7 gennaio 2022) La DIRETTA testuale dello sprint femminile di Oberhof, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Si torna in pista con la prima gara dell’anno anche per le donne, in programma sulle nevi tedesche a partire dalle ore 14.15. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA START LIST IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 AGGIORNA LA DIRETTA 14:24 – Errore a terra per Roiseland che ha Wierer come punto di riferimento per il secondo giro. 14:24 – È appena partita Dorothea Wierer, mentre Roiseland è arrivata al poligono. 14:15 – Prima atleta in gara la francese Chloe Chevalier. Buon divertimento a tutti! 14:15 – Buon pomeriggio amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/di. Si torna in pista con la prima gara dell’anno anche per le donne, in programma sulle nevi tedesche a partire dalle ore 14.15. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. LA START LIST IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOAGGIORNA LA14:24 – Errore a terra per Roiseland che ha Wierer come punto di riferimento per il secondo giro. 14:24 – È appena partita Dorothea Wierer, mentre Roiseland è arrivata al poligono. 14:15 – Prima atleta in gara la francese Chloe Chevalier. Buon divertimento a tutti! 14:15 – Buon pomeriggio amiche ed amici di Sportface.it e benvenuti ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: l'Italia cerca il primo podio nella Sprint femminile, Roeiseland parte da leader #biathlon @AleBergomi #7G… - neveitalia : LIVE da Oberhof: l'Italia cerca il primo podio nella Sprint femminile, Roeiseland parte da leader #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: è Francia contro Norvegia! L’Italia punta su Bormolini e Giacom… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla' #biathlon @Al… - neveitalia : LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla'… -