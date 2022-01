Lega, Matone: Gualtieri nomina dirigenti Municipio I senza aspettare suppletive (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “Le nomine dei nuovi dirigenti del I Municipio varate dal sindaco Gualtieri e portate a conoscenza dei cittadini dal Corriere della Sera aprono molti interrogativi sulla tempistica e sulla opportunità.” “Spero non creino altra sfiducia negli elettori che già il 16 gennaio, tra pochi giorni, hanno l’occasione per cambiare un andazzo diventato ormai insopportabile.” “Le migliaia di elettori del I Municipio di Roma sono di fronte alla scelta di un deputato per il Parlamento e lo devono fare in serenità, con trasparenza e potendo scegliere il candidato con il curriculum migliore e che non presenti criticità”. E’ quanto dichiara Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio e candidata alle suppletive per la Camera dei deputati il prossimo 16 gennaio. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “Le nomine dei nuovidel Ivarate dal sindacoe portate a conoscenza dei cittadini dal Corriere della Sera aprono molti interrogativi sulla tempistica e sulla opportunità.” “Spero non creino altra sfiducia negli elettori che già il 16 gennaio, tra pochi giorni, hanno l’occasione per cambiare un andazzo diventato ormai insopportabile.” “Le migliaia di elettori del Idi Roma sono di fronte alla scelta di un deputato per il Parlamento e lo devono fare in serenità, con trasparenza e potendo scegliere il candidato con il curriculum migliore e che non presenti criticità”. E’ quanto dichiara Simonetta, capogruppo dellain Campidoglio e candidata alleper la Camera dei deputati il prossimo 16 gennaio. ...

