Il finale di The Resident 3 il 14 gennaio su Rai2, cosa succederà a Conrad e Nic? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il finale di The Resident 3 è dietro l’angolo e i fan possono già mettersi comodi perché tra oggi, 7 gennaio, e venerdì prossimo, gli ultimi quattro episodi andranno in scena portando in tv scontri, colpi di scena e nuovi casi da risolvere. Gli ultimi episodi del medical drama con Emily VanCamp andranno in onda la prossima settimana con il titolo Rete di supporto e La fine di tutto in cui Cain scopre una situazione di emergenza nascosta nell’ospedale. Intanto Nic lavora per un paziente che ha bisogno del trapianto di un rene, come finirà per lei? Nel finale la vita lavorativa e quella affettiva dei protagonisti di The Resident 3 si intrecciano in un epilogo al cardiopalma quando Derek sembra migliorare e si scontra con una grave complicazione, facendo temere che possa diventare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildi The3 è dietro l’angolo e i fan possono già mettersi comodi perché tra oggi, 7, e venerdì prossimo, gli ultimi quattro episodi andranno in scena portando in tv scontri, colpi di scena e nuovi casi da risolvere. Gli ultimi episodi del medical drama con Emily VanCamp andranno in onda la prossima settimana con il titolo Rete di supporto e La fine di tutto in cui Cain scopre una situazione di emergenza nascosta nell’ospedale. Intantolavora per un paziente che ha bisogno del trapianto di un rene, come finirà per lei? Nella vita lavorativa e quella affettiva dei protagonisti di The3 si intrecciano in un epilogo al cardiopalma quando Derek sembra migliorare e si scontra con una grave complicazione, facendo temere che possa diventare ...

