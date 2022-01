Covid, il futuro dei «vecchi» vaccini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ora lo sappiamo: il punto debole della tecnologia a mRna è la durata della risposta immunitaria, inferiore alle aspettative iniziali. Intanto, arrivano due nuovi antidoti basati su metodi «tradizionali»: Nuxavoid e VLA2001, e si spera inducano anticorpi più longevi. Oltre a suscitare meno diffidenza in chi ha dubbi e timori. In attesa degli spray nasali che bloccano l’ingresso al Sars-CoV-2 fino all’iniezione contro tutti i coronavirus. Fosse un film, la trama sarebbe lineare e il finale prevedibile: una devastante pandemia avvolge il pianeta, provoca 5 milioni di morti e oltre 230 milioni di contagi, finché nei laboratori più avanzati gli scienziati mettono a punto formidabili vaccini che stroncano il virus bastardo. Happy ending. Al di qua dello schermo, la realtà è assai più intricata. Stessa pandemia inarrestabile, stesso numero di vittime e infetti, finché ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ora lo sappiamo: il punto debole della tecnologia a mRna è la durata della risposta immunitaria, inferiore alle aspettative iniziali. Intanto, arrivano due nuovi antidoti basati su metodi «tradizionali»: Nuxavoid e VLA2001, e si spera inducano anticorpi più longevi. Oltre a suscitare meno diffidenza in chi ha dubbi e timori. In attesa degli spray nasali che bloccano l’ingresso al Sars-CoV-2 fino all’iniezione contro tutti i coronavirus. Fosse un film, la trama sarebbe lineare e il finale prevedibile: una devastante pandemia avvolge il pianeta, provoca 5 milioni di morti e oltre 230 milioni di contagi, finché nei laboratori più avanzati gli scienziati mettono a punto formidabiliche stroncano il virus bastardo. Happy ending. Al di qua dello schermo, la realtà è assai più intricata. Stessa pandemia inarrestabile, stesso numero di vittime e infetti, finché ...

