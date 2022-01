Una Vita: Marco scende a patti anche con i Quesada (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le trame dell’episodio rivelano che Marcos si vedrà costretto a cedere al ricatto di Aurelio per mettere al sicuro la sua famiglia Marcos lascia acaciasUna nuova puntata attende i fan di Una Vita. Le anticipazioni di oggi, relative all’appuntamento del 6 gennaio ci svelano che Liberto e Rosina hanno preso un forte raffreddore e forse saranno costretti a rimandare il loro viaggio. Marcos decide di scendere a patti con i Quesada. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Una Vita: Rosina e Liberto litigano, Anabel sulla bocca di tutti Nella puntata di Una Vita in onda oggi pomeriggio, come sempre dalle ore 14.10 circa vedremo Liberto e Rosina litigare per colpa di Felipe e Genoveva. La donna ha criticato il marito ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le trame dell’episodio rivelano ches si vedrà costretto a cedere al ricatto di Aurelio per mettere al sicuro la sua famiglias lascia acaciasUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni di oggi, relative all’appuntamento del 6 gennaio ci svelano che Liberto e Rosina hanno preso un forte raffreddore e forse saranno costretti a rimandare il loro viaggio.s decide dire acon i. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Una: Rosina e Liberto litigano, Anabel sulla bocca di tutti Nella puntata di Unain onda oggi pomeriggio, come sempre dalle ore 14.10 circa vedremo Liberto e Rosina litigare per colpa di Felipe e Genoveva. La donna ha criticato il marito ...

Advertising

lauraboldrini : Una donna afgana morta al gelo tra la #Turchia e l'Iran. Non indossava le calze, usate come guanti per i figli. S… - RaiTre : Una serata speciale dedicata a Franco Battiato, Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della ke… - CarloCalenda : Non va bene l’obbligo solo per gli over 50 e non va bene aspettare un mese. Non va bene per gli ospedali, gli infer… - _NonDirmelo_ : @EmanuelaErre Verissimo,se sono italiani non vivono in Italia da una vita.?? - venerabile64 : RT @michelarabino: È inutile augurare a tuo figlio una vita felice se lo fai con gli occhi tristi di chi ha rinunciato alla sua. -