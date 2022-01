Tre vittorie e soli 80 punti per Jannik Sinner alla ATP Cup | un torneo 250 sarebbe stato più redditizio per la classifica

Advertising

OA_Sport : A rischio la top 10 di Sinner: pochi i punti raccolti all'ATP Cup 2022 - AmoBergamo : #Bergamo La prima dell'anno con Gasperini è garanzia di spettacolo: 5 vittorie su 5 e tre goleade - tennis_di : @Castello_RN @GeorgeSpalluto @francescodm95 @Sinnerista io la regola la interpreto così: - se l'australia perde e… - RicoLeo1023 : @GeorgeSpalluto Se l'Australia batte la Francia, sono tre squadre pari. A quel punto si calcolano prima le vittorie… - dal1472al : 'Biotecnopolo, Monte dei Paschi e Chigiana Le tre vittorie di Siena nella legge di bilancio' |… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre vittorie

Il Cagliari ha vintodelle ultime cinque sfide di Serie A TIM contro la Sampdoria (1N, 1P); ... nel parziale ha ottenuto cinquee due pareggi. Il Cagliari non ha ottenuto successi in ...La squadra di Italiano non perde da 5 partite (3e 2 pareggi) e non arrivano a una striscia di sei da luglio 2020. Dopo aver ottenuto due successi nelle primegiornate, l'Udinese ha ...RASSEGNA STAMPA - Ci siamo, scaldate i motori, la Serie A è tornata. Il primo impegno del 2022 per la Lazio sarà contro l'Empoli. Il match è in programma oggi alle 14:30 ...Alle 18,30 il Milan ospiterà la Roma di José Mourinho. In vista del match contro i giallorossi, il sito del Milan, acmilan.com, ha pubblicato le 10 curiosità del match Milan-Roma apre il 2022 rossoner ...