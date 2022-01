Susanna Ceccardi bloccata in Egitto: “Purtroppo anche io ho contratto il Covid. Sono chiusa in camera da sola” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, ha contratto il Covid mentre è in vacanza in Egitto. Ad annunciarlo la stessa politica su Facebook: “Come capita a tanti italiani di questi tempi, Purtroppo anche io ho contratto il Covid – spiega sui socia – Mi trovo in Egitto. In questo stesso posto qualche anno fa io e Andrea avevamo fatto la nostra prima vacanza, cementando il nostro amore. Per questo motivo abbiamo deciso di tornarci con Kinzica per festeggiare il Capodanno”. Sentita telefonicamente da La Repubblica, l’europarlamentare ha raccontato di essere attualmente bloccata là. Il volo di rientro in Italia, infatti, era prenotato per il 6 gennaio, ma “la notte tra il 4 e il 5 ho avuto una forte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022), europarlamentare della Lega, hailmentre è in vacanza in. Ad annunciarlo la stessa politica su Facebook: “Come capita a tanti italiani di questi tempi,io hoil– spiega sui socia – Mi trovo in. In questo stesso posto qualche anno fa io e Andrea avevamo fatto la nostra prima vacanza, cementando il nostro amore. Per questo motivo abbiamo deciso di tornarci con Kinzica per festeggiare il Capodanno”. Sentita telefonicamente da La Repubblica, l’europarlamentare ha raccontato di essere attualmentelà. Il volo di rientro in Italia, infatti, era prenotato per il 6 gennaio, ma “la notte tra il 4 e il 5 ho avuto una forte ...

