Peter Bogdanovich è morto: il regista di Paper Moon aveva 82 anni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il regista e sceneggiatore Peter Bogdanovich è morto giovedì 6 gennaio 2022 all'età di 82 anni per cause naturali. Peter Bogdanovich è morto nelle prime ore di giovedì 6 gennaio 2022 all'età di 82 anni, dopo una lunga carriera che l'ha visto impegnato come regista di film di successo, tra cui Paper Moon e Tutto può accadere a Broadway, critico cinematografico e sceneggiatore. La triste notizia è stata rivelata dalla figlia Antonia che ha confermato la morte del padre, avvenuta nella casa di famiglia a Los Angeles, per cause naturali. Il regista Peter Bogdanovich aveva in iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ile sceneggiatoregiovedì 6 gennaio 2022 all'età di 82per cause naturali.nelle prime ore di giovedì 6 gennaio 2022 all'età di 82, dopo una lunga carriera che l'ha visto impegnato comedi film di successo, tra cuie Tutto può accadere a Broadway, critico cinematografico e sceneggiatore. La triste notizia è stata rivelata dalla figlia Antonia che ha confermato la morte del padre, avvenuta nella casa di famiglia a Los Angeles, per cause naturali. Ilin iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello ...

