Migliori Programmi per copiare DVD Ripping su PC

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Chi possiede una grande raccolta di DVD Video dell'epoca d'oro (dal 2000 in poi) deve preservarli il prima possibile dall'usura, visto che possono comunque danneggiarsi o non essere più leggibili. L'unico modo per farlo è realizzare una copia di backup sul PC dei dischi in questione, così da salvare il loro contenuto sul PC in un file d'elevata qualità. L'operazione per portare un DVD sul PC nella sua forma originale si chiama "" che è il contrario dell'operazione di masterizzazione, per mettere file del computer su dischi CD e DVD. In questa guida vi mostreremo iper effettuare ildei DVD su PC, così da salvare i film preferiti sul disco fisso o sull'SSD del computer, pronto per essere visto su PC o per essere masterizzato su un DVD (solo per uso personale). Se non abbiamo un lettore ...