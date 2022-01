Advertising

GenoaCFC : ?? FINE PRIMO TEMPO | Torniamo negli spogliatoi in vantaggio grazie alla magia di Destro. Dai Genoa! ????… - Luxgraph : Sassuolo-Genoa 1-1: Berardi risponde a una magia di Destro - sportli26181512 : #Sassuolo-#Genoa 1-1, commento al risultato partita: Una magia di Destro illude Shevchenko al 7' prima del pareggio… - sportli26181512 : Magia di Destro, poi il solito Berardi: Sassuolo-Genoa finisce 1-1: Magia di Destro, poi il solito Berardi: Sassuol… - RobertoTom60 : » 128 anni: Magia di Destro, poi il solito Berardi: Sassuolo-Genoa finisce 1-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Magia Destro

Al Mapei Stadium finisce 1 - 1, con il Grifone che merita di più nel primo tempo e trova il vantaggio con un super gol di, che segna con un gran colpo di tacco alla Crespo al 6'. Nella ripresa ......Con un controller tradizionale queste due azioni vi obbligherebbero a staccare il pollice... È ad esempio il caso del controller Thrustmaster Eswap X, che può trasformarsi, come per, sia in ...REGGIO EMILIA - L'ottavo gol in campionato di Mattia Destro, realizzato con uno splendido colpo di tacco, non regala a Shevchenko la gioia della prima vittoria in otto gare alla guida del Genoa. Al ...Dopo lo svantaggio nel primo tempo ad opera di una magia di Destro, Berardi nella ripresa riesce a battere Sirigu e ad impattare il risultato con la gara che termina sull'1-1.