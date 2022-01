Live Juventus-Napoli 0-1 | Mertens inventa un gran gol!

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - JuventusTV : La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! - SkySport : Ora #JuventusNapoli LIVE, tra gli azzurri in campo anche i tre segnalati ieri dalla Asl #SkySport #SkySerieA… - zazoomblog : LIVE Juventus-Napoli 0-0 Serie A calcio in DIRETTA: inizia la partita grande accoglienza allo Stadium - #Juventus-N… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE / Juventus-Napoli 0-1: Mertens porta in vantaggio gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Zielinski, Rrahmani e Lobotka sono arrivati a Torino con il resto della squadra per la partita in programma questa sera contro la, ma devono stare in isolamento, per decisione dell'Asl ...- Alla fine- Napoli si gioca! Segui con noi la diretta testuale della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. 17' Risponde subito Chiesa che va vicino al gol con un tiro dalla ...20.35 - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Per me è una situazione nuova. Noi siamo preparati per giocare questa par ...7' - Pasticcio tra Juan Jesus e Ospina, Morata prova ad approfittarne ma è sfortunato e l'ultimo rimpallo è sul suo piede. Palla sul fondo. 5' - OCCASIONE ...