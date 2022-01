Enzo Amore: “Darei un ca**o di pugno a Tony Khan se necessario e farei dei promo con MJF” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Enzo Amore e Big Cass erano uno dei tag team più in voga della WWE quando hanno debuttato nel main roster nel 2016, ma i due hanno trovato poco successo in quanto la compagnia decise di dividerli. Alla fine sono stati svincolati dai loro contratti nel 2018. Da allora, Enzo che ora si fa chiamare nZo ha fatto sporadiche apparizioni nel wrestling. Big Cass, invece, è attualmente legato a Impact Wrestling dove si esibisce con il ring name W. Morrissey. nZo è recentemente apparso su Busted Open Radio dove ha parlato della differenza tra lui e il restante roster AEW. L’ex WWE Cruiserweight Champion ha fatto alcune affermazioni ardite, dicendo che non esiterà a prendere a pugni il presidente della AEW Tony Khan se necessario. Le sue parole “Sai qual è la differenza tra me e tutti ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 gennaio 2022)e Big Cass erano uno dei tag team più in voga della WWE quando hanno debuttato nel main roster nel 2016, ma i due hanno trovato poco successo in quanto la compagnia decise di dividerli. Alla fine sono stati svincolati dai loro contratti nel 2018. Da allora,che ora si fa chiamare nZo ha fatto sporadiche apparizioni nel wrestling. Big Cass, invece, è attualmente legato a Impact Wrestling dove si esibisce con il ring name W. Morrissey. nZo è recentemente apparso su Busted Open Radio dove ha parlato della differenza tra lui e il restante roster AEW. L’ex WWE Cruiserweight Champion ha fatto alcune affermazioni ardite, dicendo che non esiterà a prendere a pugni il presidente della AEWse. Le sue parole “Sai qual è la differenza tra me e tutti ...

