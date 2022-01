Advertising

MediasetTgcom24 : La Corea del Nord: 'Abbiamo lanciato un missile ipersonico' #Pyongyang - sole24ore : Corea Nord: «Abbiamo lanciato missile ipersonico» - sole24ore : Corea Nord: «Abbiamo lanciato missile ipersonico» - fisco24_info : Corea Nord, 'abbiamo lanciato un missile ipersonico': Lo annunciano i media statali di Pyongyang

Ladelha effettuato un test lanciando un missile ipersonico. Lo hanno reso noto i media statali di Pyongyang in nottata. I militari delladel Sud avevano annunciato che ladel ...New York, 06 gen 09:21 - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri del Giappone, Hayashi Yoshimasa,...La Corea del Nord ha testato un missile ipersonico, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana KCNA: si tratta del primo test nordcoreano del 2022. Il missile è stato sparato ...La Corea del Nord ha effettuato un test lanciando un missile ipersonico. Lo hanno reso noto i media statali di Pyongyang in nottata. (ANSA) ...