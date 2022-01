Un attore e i suoi pupazzi omaggiano?Eduardo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De?Santis Riparte dopo la pausa natalizia la programmazione del Teatro?Charlot di Pellezzano. Sabato 8 gennaio, alle ore 21, dopo il successo della prima al Teatro Trianon Viviani, “Natale in casa Cupiello”, lo spettacolo per attore e pupazzi, sarà di scena nella struttura diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore. E’ un omaggio all’opera di Eduardo De Filippo in occasione dei 90 anni dal suo debutto, avvenuto il 25 dicembre 1931 Il progetto nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, che ne è anche il protagonista, per la regia di Lello Serao. una messinscena non convenzionale che vede un unico attore interagire con sette pupazzi realizzati dallo scenografo Tiziano Fario autore dell’intera scenografia e animati da un gruppo di manovratori costituito ad hoc per il progetto e coordinato da Irene ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De?Santis Riparte dopo la pausa natalizia la programmazione del Teatro?Charlot di Pellezzano. Sabato 8 gennaio, alle ore 21, dopo il successo della prima al Teatro Trianon Viviani, “Natale in casa Cupiello”, lo spettacolo per, sarà di scena nella struttura diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore. E’ un omaggio all’opera di Eduardo De Filippo in occasione dei 90 anni dal suo debutto, avvenuto il 25 dicembre 1931 Il progetto nato da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, che ne è anche il protagonista, per la regia di Lello Serao. una messinscena non convenzionale che vede un unicointeragire con setterealizzati dallo scenografo Tiziano Fario autore dell’intera scenografia e animati da un gruppo di manovratori costituito ad hoc per il progetto e coordinato da Irene ...

