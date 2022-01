Serie A, il CTS: «Importante che i calciatori osservino le regole» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il membro del CTS Ciciliano ha parlato dei tanti casi Covid in Serie A Fabio Ciciliano, dirigente medico Polizia di Stato e membro e segretario del CTS, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della situazione Covid in Serie A. COVID E Serie A – «Perché la Serie A non si ferma? Io mi limito a fare una valutazione di carattere tecnico. La cosa Importante è che i calciatori positivi osservino i periodi di quarantena in caso di contatti stretti e di isolamento in caso di positività. L’aspetto più Importante è ovviamente la riduzione della capienza degli stadi. A fronte di 100-200 persone coinvolte nelle competizioni ce ne sono centinaia di migliaia che contribuiscono alla diffusione del virus frequentando gli stadi. Bisogna vederla dal punto di vista ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il membro del CTS Ciciliano ha parlato dei tanti casi Covid inA Fabio Ciciliano, dirigente medico Polizia di Stato e membro e segretario del CTS, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della situazione Covid inA. COVID EA – «Perché laA non si ferma? Io mi limito a fare una valutazione di carattere tecnico. La cosaè che ipositivii periodi di quarantena in caso di contatti stretti e di isolamento in caso di positività. L’aspetto piùè ovviamente la riduzione della capienza degli stadi. A fronte di 100-200 persone coinvolte nelle competizioni ce ne sono centinaia di migliaia che contribuiscono alla diffusione del virus frequentando gli stadi. Bisogna vederla dal punto di vista ...

