Monza e Brianza, grave infortunio sul lavoro: operaio rimane schiacciato da un bancale. Trasportato in ospedale in codice rosso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’è già un nuovo, grave infortunio sul lavoro dopo i festeggiamenti per il nuovo anno e la graduale ripresa delle attività. Intorno alle 10, a Ornago, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 42 anni è rimasto schiacciato sotto un pesante bancale mentre stava lavorando nell’azienda Brivaplast in via Marconi. A diffondere la notizia è stata l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, secondo cui l’uomo ha riportato un “trauma cranico commotivo, un trauma al collo e alla schiena”, oltre che la frattura di una gamba. Il 42enne è stato Trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo in codice rosso e le sue condizioni vengono definite gravi. Sul posto, oltre a un’ambulanza e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’è già un nuovo,suldopo i festeggiamenti per il nuovo anno e la graduale ripresa delle attività. Intorno alle 10, a Ornago, in provincia di, undi 42 anni è rimastosotto un pesantementre stava lavorando nell’azienda Brivaplast in via Marconi. A diffondere la notizia è stata l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, secondo cui l’uomo ha riportato un “trauma cranico commotivo, un trauma al collo e alla schiena”, oltre che la frattura di una gamba. Il 42enne è statod’urgenza all’San Gerardo ine le sue condizioni vengono definite gravi. Sul posto, oltre a un’ambulanza e ...

Advertising

AlMazza64 : RT @fattoquotidiano: Monza e Brianza, grave infortunio sul lavoro: operaio rimane schiacciato da un bancale. Trasportato in ospedale in cod… - dariochierchia : RT @fattoquotidiano: Monza e Brianza, grave infortunio sul lavoro: operaio rimane schiacciato da un bancale. Trasportato in ospedale in cod… - fattoquotidiano : Monza e Brianza, grave infortunio sul lavoro: operaio rimane schiacciato da un bancale. Trasportato in ospedale in… - ElioLannutti : Monza e Brianza, grave infortunio sul lavoro: operaio rimane schiacciato da un bancale. Trasportato in ospedale in… - Giorno_Monza : Incidente sul lavoro a Ornago: operaio schiacciato da un bancale -