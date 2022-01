“Lasciatemi in pace”. GF Vip, Soleil Sorge: via la maschera. Crolla in lacrime dopo quello che è successo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non è festoso: i primi giorni del 2022 sono stati caratterizzati da una serie di scontri tra i coinquilini che hanno messo a dura prova la resistenza di tutti, soprattutto di coloro che si trovano a Cinecittà da quattro mesi. La stanchezza si fa sentire e di conseguenza qualsiasi episodio è motivo di attrito. A lasciare scossi i vipponi la lite furiosa scoppiata fra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, lite che coinvolto poi anche Soleil Sorge e la maggior parte degli inquilini. L’ennesimo diverbio tra le due si è consumato a tavola e nasce sulla scia delle discussioni emerse dopo la divisione della spesa in due gruppi, dietisti e tradizionalisti. Da un lato, infatti, ci sono alcuni concorrenti che hanno preferito spendere parte del budget settimanale per cibi più salutari e intendono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non è festoso: i primi giorni del 2022 sono stati caratterizzati da una serie di scontri tra i coinquilini che hanno messo a dura prova la resistenza di tutti, soprattutto di coloro che si trovano a Cinecittà da quattro mesi. La stanchezza si fa sentire e di conseguenza qualsiasi episodio è motivo di attrito. A lasciare scossi i vipponi la lite furiosa scoppiata fra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, lite che coinvolto poi anchee la maggior parte degli inquilini. L’ennesimo diverbio tra le due si è consumato a tavola e nasce sulla scia delle discussioni emersela divisione della spesa in due gruppi, dietisti e tradizionalisti. Da un lato, infatti, ci sono alcuni concorrenti che hanno preferito spendere parte del budget settimanale per cibi più salutari e intendono ...

