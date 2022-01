Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni “ti vuoi fidanzare con me?” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di fidanzarsi con lui, ma la risposta della concorrente del Grande Fratello Vip 6 l'ha sorpreso. Come in un film americano Alessandro Basciano si è inginocchiato e ha chiesto a Sophie Codegoni di fidanzarsi con lui: la risposta della ragazza però ha sorpreso l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Sophie infatti è rimasta in silenzio, nonostante questo i due hanno passato la notte insieme e la regia li ha lasciati senza l'occhio indiscreto delle telecamere. La casa del Grande Fratello Vip 6 è negli studi di Cinecittà, forse per questo ieri sera Alessandro Basciano ha messo in piedi una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha chiesto adi fidanzarsi con lui, ma la risposta della concorrente delVip 6 l'ha sorpreso. Come in un film americanosi è inginocchiato e ha chiesto adi fidanzarsi con lui: la risposta della ragazza però ha sorpreso l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.infatti è rimasta in silenzio, nonostante questo i due hanno passato la notte insieme e la regia li ha lasciati senza l'occhio indiscreto delle telecamere. La casa delVip 6 è negli studi di Cinecittà, forse per questo ieri seraha messo in piedi una ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo “è dimagrito 6-7 chili, va malissimo” - infoitcultura : Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello e non paga penali, il padre rivela il motivo - milibrat6 : RT @Corriere: Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - IleniaGiagnoni : RT @mariacampus1: Non potevano inserire una persona più prepotente e maleducata nel programma del # grande fratello. Ai tempi de'la fattor… -