GF Vip, gli sponsor abbandonano? Alfonso Signorini tace, ma il web mormora (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il GF Vip ha aperto il nuovo anno con il botto. L’ultima puntata andata in onda, nonché la prima del 2022, si è rivelata un successo in termini di share. Dall’incontro infuocato tra Alex Belli e Alessandro Basciano al ritorno nella casa di Cinecittà di Biagio D’Anelli in difesa di Miriana Trevisan, le dinamiche del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il GF Vip ha aperto il nuovo anno con il botto. L’ultima puntata andata in onda, nonché la prima del 2022, si è rivelata un successo in termini di share. Dall’incontro infuocato tra Alex Belli e Alessandro Basciano al ritorno nella casa di Cinecittà di Biagio D’Anelli in difesa di Miriana Trevisan, le dinamiche del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MatteoBandit2 : @cinico_realista Questa è demagogia pura. Gli operai sospesi sono quelli che non hanno fiatato fino a che non è toc… - Mattiachenko78 : Come secondo me stanno facendo tutti gli sportivi e i vip - Walter47230203 : @veral65 @GrandeFratello Non capiscono che gli Italiani di oggi non sono quelli del 1.900 quando l’analfabetismo in… - ANGELA81570326 : firma la petizione. Katia Ricciarelli e le sue due sostenitrici e complici di Manila e Soleil, rappresentano un cat… - IsaeChia : #GfVip 6, Lulù Selassié ai ferri corti con Katia Ricciarelli: “C’è gente che è stata buttata fuori per molto meno!”… -