ESCLUSIVA – Il Napoli segue Eray Cömert: previsto un incontro con l’agente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Cömert Napoli – Con l’arrivo del nuovo anno è iniziata anche la sessione di calciomercato invernale. L’obiettivo primario del Napoli è quello di acquistare un difensore centrale per sostituire il partente Kostas Manolas e sopperire all’assenza di Kalidou Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha perso tempo e ha subito provveduto a colmare questa lacuna: l’arrivo di Axel Tuanzebe in Italia è previsto tra domani e venerdì e il difensore inglese sarà subito a disposizione di mister Spalletti. Ma questo potrebbe non essere l’unico difensore che arriverà a Napoli a gennaio. Eray Cömert Secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio Napoli, il Napoli è sulle ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– Con l’arrivo del nuovo anno è iniziata anche la sessione di calciomercato invernale. L’obiettivo primario delè quello di acquistare un difensore centrale per sostituire il partente Kostas Manolas e sopperire all’assenza di Kalidou Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha perso tempo e ha subito provveduto a colmare questa lacuna: l’arrivo di Axel Tuanzebe in Italia ètra domani e venerdì e il difensore inglese sarà subito a disposizione di mister Spalletti. Ma questo potrebbe non essere l’unico difensore che arriverà aa gennaio.Secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio, ilè sulle ...

