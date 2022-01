Covid-19, Cassano ricoverato in ospedale: complicazioni per l’ex calciatore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) l’ex calciatore di Roma e Real Madrid Antonio Cassano è stato costretto al ricovero in ospedale a causa delle complicazioni dopo la positività al Covid-19. Nelle ultime ore lo stato generale di Cassano sarebbe peggiorato portando al ricovero presso il reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dove opera l’equipe del professor Matteo Bassetti. Le condizioni di Cassano non desterebbero preoccupazione. La conferma è arrivata dalla moglie Carolina Marcialis: “Antonio è in ospedale e sta bene. E’ vaccinato con due dosi”, poi si è scagliata contro le false notizie che parlavano dell’ex calciatore come non vaccinato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di Roma e Real Madrid Antonioè stato costretto al ricovero ina causa delledopo la positività al-19. Nelle ultime ore lo stato generale disarebbe peggiorato portando al ricovero presso il reparto malattie infettive dell’San Martino di Genova, dove opera l’equipe del professor Matteo Bassetti. Le condizioni dinon desterebbero preoccupazione. La conferma è arrivata dalla moglie Carolina Marcialis: “Antonio è ine sta bene. E’ vaccinato con due dosi”, poi si è scagliata contro le false notizie che parlavano delcome non vaccinato. L'articolo CalcioWeb.

