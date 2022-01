Btp a 30 anni, ordini per oltre 55 miliardi, emissione 7 mld (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Tesoro ha chiuso il collocamento del nuovo Btp a 30 anni lanciato oggi fissandone l'ammontare a 7 miliardi di euro, primo importante sindacato della zona euro in questo inizio d'anno. Il titolo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Tesoro ha chiuso il collocamento del nuovo Btp a 30lanciato oggi fissandone l'ammontare a 7di euro, primo importante sindacato della zona euro in questo inizio d'anno. Il titolo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Btp anni Btp a 30 anni, ordini per oltre 55 miliardi, emissione 7 mld Il Tesoro ha chiuso il collocamento del nuovo Btp a 30 anni lanciato oggi fissandone l'ammontare a 7 miliardi di euro, primo importante sindacato della zona euro in questo inizio d'anno. Il titolo, con scadenza 1 settembre 2052, ha registrato ...

In rialzo la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee Aumenta di poco lo spread , che si porta a +136 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,23%. Nello scenario borsistico europeo bilancio ...

Il Mef annuncia l'emissione di nuovo Btp a 30 anni Milano Finanza Boom di richieste per il Btp a 30 anni Il primo collocamento del nuovo anno deciso dal Mef ha riscosso successo tra gli investitori Come ormai accade da tempo, anche il nuovo collocamento di titoli di Stato italiani, il primo del 2022, si ...

Inflazione e rendimenti in crescita, e la borsa? Il dato sull'inflazione italiana di dicembre evidenzia una forte crescita, anche se in linea con le attese. La borsa per il momento mantiene i nervi saldi.

