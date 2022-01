Tempi, multe, oppositori: la strada in salita del decreto sul Super Green pass per i lavoratori (Di martedì 4 gennaio 2022) Domani il consiglio dei ministri varerà il nuovo decreto Covid con il Super Green pass obbligatorio sul lavoro. Ma quella del provvedimento è una strada che si preannuncia in salita, visto che all’interno della maggioranza non c’è accordo. Ma soprattutto, nel frattempo sono emerse anche una serie di problematiche tecniche sull’obbligo. Che potrebbero spingere il governo Draghi a valutare altre ipotesi per la stretta. La prima è quella di varare un provvedimento “light” o “soft“, che contenga soltanto la Certificazione Verde Covid-19 rafforzata per alcune categorie di lavoratori (quelli pubblici), rinviando a data da destinarsi la norma omnibus. La seconda invece è quella di varare l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, come chiedono sindacati e imprese. I ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Domani il consiglio dei ministri varerà il nuovoCovid con ilobbligatorio sul lavoro. Ma quella del provvedimento è unache si preannuncia in, visto che all’interno della maggioranza non c’è accordo. Ma soprattutto, nel frattempo sono emerse anche una serie di problematiche tecniche sull’obbligo. Che potrebbero spingere il governo Draghi a valutare altre ipotesi per la stretta. La prima è quella di varare un provvedimento “light” o “soft“, che contenga soltanto la Certificazione Verde Covid-19 rafforzata per alcune categorie di(quelli pubblici), rinviando a data da destinarsi la norma omnibus. La seconda invece è quella di varare l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, come chiedono sindacati e imprese. I ...

