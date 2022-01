Sophie Codegoni | le pesanti accuse di Alex Belli e lei replica così…

Leggi su ck12

(Di martedì 4 gennaio 2022), ha criticato aspramente le parole di, lo scontro furioso tra il concorrente del Grande Fratello Vip e Alessandro Basciano, il quale ha accusato il nuovo arrivato di essersi buttato sulla carta più facile. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sentita molto offesa dalle parole di, dichiarando dopo la puntata di aver perso la pazienza e non avere alcuni diritto di parlare della sua persona come una “carta più facile”, in più ha aggiunto che tra limoni a Milano e limoni artistici, qui gli unici facili sembrano essere proprioe sua moglie., si scaglia controdopo averla ritenuta una “facile” ...