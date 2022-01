Sci di fondo, quando riprende la Coppa del Mondo? Sosta dopo il Tour de Ski, programma e orari gare Les Rousses (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo sci di fondo, terminato il Tour de Ski valido per la Coppa del Mondo 2021-2022, vedrà riprendere il circuito maggiore dopo 10 giorni di pausa con un consueto fine settimana di gare: si gareggerà da venerdì 14 a domenica 16 gennaio a Les Rousses, in Francia, con una sprint tl, una distance tl con partenze ad intervalli ed una distance tc pursuit. Le gare della Coppa del Mondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo della tappa di Les Rousses valida per la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo sci di, terminato ilde Ski valido per ladel2021-2022, vedràre il circuito maggiore10 giorni di pausa con un consueto fine settimana di: siggerà da venerdì 14 a domenica 16 gennaio a Les, in Francia, con una sprint tl, una distance tl con partenze ad intervalli ed una distance tc pursuit. Ledelladelsaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilcompleto della tappa di Lesvalida per la ...

