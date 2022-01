Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open anche se non è vaccinato grazie a un’esenzione (Di martedì 4 gennaio 2022) Il braccio di ferro tra gli organizzatori degli Australian Open e Novak Djokovic, alla fine, l’ha vinto il tennista. No vax convinto, non avrebbe potuto partecipare al torneo che prenderà il via il prossimo 17 gennaio, ma sarà regolarmente in gara grazie a una deroga fatta apposta per lui. Troppo importante la sua presenza in termini di prestigio e sponsor per perseverare nell’approccio duro: gli organizzatori hanno dovuto piegarsi alle volontà del numero uno al mondo. La notizia non è stata fornita dagli Open, ma da Djokovic stesso, che in post sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae già in aeroporto e la scritta: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il braccio di ferro tra gli organizzatori degli, alla fine, l’ha vinto il tennista. No vax convinto, non avrebbe potuto partecipare al torneo che prenderà il via il prossimo 17 gennaio, ma sarà regolarmente in garaa una deroga fatta apposta per lui. Troppo importante la sua presenza in termini di prestigio e sponsor per perseverare nell’approccio duro: gli organizzatori hanno dovuto piegarsi alle volontà del numero uno al mondo. La notizia non è stata fornita d, ma dastesso, che in post sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae già in aeroporto e la scritta: “Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. ...

