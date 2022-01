Lei è come la vedete: perfettamente imperfetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Giulia De Lellis, una vita a tutto social guarda le foto Forse non è semplice, per chi è sopra una certa età o non frequenta il mondo dei social, capire un personaggio come Giulia De Lellis, 26 anni il 15 gennaio. Una ragazza carina esteticamente, ma per sua stessa ammissione «sulla mia cultura c’è parecchio da lavorare. Ho preso altre strade, ma non me ne pento. si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all’istituto d’arte. Sarò un po’ ignorante». Ma di certo, ci tiene a specificare l’influencer, «non sono una stupida». Riguardo se stessa, ha spiegato di non credere «di avere ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Giulia De Lellis, una vita a tutto social guarda le foto Forse non è semplice, per chi è sopra una certa età o non frequenta il mondo dei social, capire un personaggioGiulia De Lellis, 26 anni il 15 gennaio. Una ragazza carina esteticamente, ma per sua stessa ammissione «sulla mia cultura c’è parecchio da lavorare. Ho preso altre strade, ma non me ne pento. si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all’istituto d’arte. Sarò un po’ ignorante». Ma di certo, ci tiene a specificare l’influencer, «non sono una stupida». Riguardo se stessa, ha spiegato di non credere «di avere ...

