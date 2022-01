'Juve ancora in corsa per Rudiger' (Di martedì 4 gennaio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Non è ancora da escludere un ritorno in Serie A di Antonio Rudiger. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk sull'ex Roma ci sarebbe ancora la Juve , che sta continuando a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Non èda escludere un ritorno in Serie A di Antonio. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk sull'ex Roma ci sarebbela, che sta continuando a ...

Advertising

forumJuventus : Confronto Juve-Morata nella giornata di oggi in cui Allegri ha ribadito che per lui è centrale nella squadra e ness… - _Morik92_ : La premessa è che #Kulusevski potrebbe partire solo con un'offerta ritenuta congrua, ma la mia opinione è che quest… - zazoomblog : Juve ancora in corsa per Rudiger - #ancora #corsa #Rudiger - Signora__Juve : RT @ericaeluca: Effetti collaterali della terza dose.. Mi sono cresciute ancora di più le tette! Scherzo eh ?? buon #marteditette https://t.… - enzogoku230507 : Che l'ho alzata 7 volte come la Champions, che le ultime 3 le ho alzate in faccia a LAZIO INTER E JUVE (ancora godo… -