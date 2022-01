I Cugini di Campagna | «I Maneskin? Li amiamo | ma non abbiamo avuto le loro possibilità Anche Lady Gaga si è ispirata a noi»

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nessuna invidia, nessuna ossessione, nessuno scontro generazionale tradi. Anzi. Ivano Michetti, uno dei due gemelli fondatori deidi(assieme al fratello Silvano), in un’intervista al Corriere della Sera, dice: «Noi siamo innamorati di. So’ ragazzi de Roma, mi ricordano la mia giovinezza, mi ricordano quanto ho lottato per avere successo». E però c’è qualcosa che non torna in quella che è ormai diventata una querelle a tutti gli effetti, partita dalle accuse di «abiti copiati» e giunta sino alla cover di Zitti e buoni realizzata dai quattro di Anima Mia. Una cover, prosegue Ivano, che «con quei coretti è la fine del mondo e direi cheinserito un palese abbellimento alla canzone». Ma c’è qualcosa di più profondo ...

MikyS03 : @borraccino_ @Federic01996 Cugini di campagna cantano i maneskin - Federic01996 : @borraccino_ i cugini di campagna che hanno fatto la loro versione di zitti e buoni ????

dihanno costruito un successo intramontabile soprattutto intorno a una canzone, Anima mia . Anima del gruppo i due gemelli, Ivano (sarà lui a parlare qui) e Silvano Michetti . ...Le canzoni, scritte da autori all'epoca sconosciuti ma decisamente promettenti come Antonello De Sanctis e Claudio Baglioni (il primo nel '72 firmerà per iDi"Anima mia", l'altro ...La band al Corriere: "Loro hanno un bel vantaggio, di questi tempi sono le visualizzazioni che fanno fare i guadagni” ...I Bee Gees italiani? No, perché il falsetto l’hanno usato prima loro. I Måneskin degli anni 70? No, perché quei look con le paillettes è da 50 anni che lo sfoggiano. I Cugini di Campagna hanno costrui ...