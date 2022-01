Euro NCAP - Le Best in Class del 2021 (Di martedì 4 gennaio 2022) L'Euro NCAP ha la Classifica delle auto più sicure testate nel corso del 2021. In totale sono state messe alla prova 33 nuove vetture e 22 di queste hanno conquistato il risultato massimo di cinque stelle nei crash-test e nelle prove relative agli Adas. Tra quest'ultime l'ente ha selezionato le vincitrici di cinque categorie: due sono elettriche e due sono offerte in varianti ibride, a dimostrazione della continua evoluzione dell'elettrificazione. I cinque titoli in palio. I titoli Executive Car e Pure Electric sono stati vinti dalla Mercedes-Benz EQS, mentre la categoria Small Offroad è stata conquistata dalla Nissan Qashqai. Per le Large Offroad il premio è andato alla Skoda Enyaq iV, mentre la Toyota Yaris Cross ha dominato la sezione Small MPV. La Skoda Fabia, infine, ha vinto tra le Small Family Car. Da ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ha laifica delle auto più sicure testate nel corso del. In totale sono state messe alla prova 33 nuove vetture e 22 di queste hanno conquistato il risultato massimo di cinque stelle nei crash-test e nelle prove relative agli Adas. Tra quest'ultime l'ente ha selezionato le vincitrici di cinque categorie: due sono elettriche e due sono offerte in varianti ibride, a dimostrazione della continua evoluzione dell'elettrificazione. I cinque titoli in palio. I titoli Executive Car e Pure Electric sono stati vinti dalla Mercedes-Benz EQS, mentre la categoria Small Offroad è stata conquistata dalla Nissan Qashqai. Per le Large Offroad il premio è andato alla Skoda Enyaq iV, mentre la Toyota Yaris Cross ha dominato la sezione Small MPV. La Skoda Fabia, infine, ha vinto tra le Small Family Car. Da ...

Le auto più sicure del 2021 per Euro NCAP HDmotori Le Best in Class del 2021 L'ente europeo ha stilato una classifica delle auto più sicure nei vari segmenti: premiate le Mercedes-Benz EQS, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross e le Skoda Enyaq iV e Fabia ...

Euro NCAP names safest cars of 2021 Safety organisation Euro NCAP has revealed its 2021 Best in Class awards, naming the top-performing crash-tested cars ...

