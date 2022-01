Conte detta le condizioni sul Covid: "Smart working e subito ristori" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe varare nuove misure restrittive per tentare di arginare la quarta ondata, Giuseppe Conte riunisce i parlamentari 5 stelle e detta le 'sue' condizioni al governo: nessun obbligo vaccinale, sì al ritorno allo Smart working e subito ristori e prolungamento della cig Covid. Ma, soprattutto, il leader pentastellato chiede al governo di fare chiarezza e spiegare con trasparenza agli italiani qual è la situazione. Solo un breve passaggio dedicato al prossimo voto sul Capo dello Stato - nel quale l'ex premier esorta i 5 stelle a restare compatti perchè solo così si può rendere determinante il 'peso' parlamentare del Movimento, che è maggioranza relativa, ricorda agli eletti - poi l'intero intervento ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe varare nuove misure restrittive per tentare di arginare la quarta ondata, Giusepperiunisce i parlamentari 5 stelle ele 'sue'al governo: nessun obbligo vaccinale, sì al ritorno alloe prolungamento della cig. Ma, soprattutto, il leader pentastellato chiede al governo di fare chiarezza e spiegare con trasparenza agli italiani qual è la situazione. Solo un breve passaggio dedicato al prossimo voto sul Capo dello Stato - nel quale l'ex premier esorta i 5 stelle a restare compatti perchè solo così si può rendere determinante il 'peso' parlamentare del Movimento, che è maggioranza relativa, ricorda agli eletti - poi l'intero intervento ...

