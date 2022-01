Borrell arrivato in Ucraina | visita per mostrare sostegno Ue

Advertising

Il capo della diplomazia europea Josepin Ucraina per una visita volta a dimostrare il sostegno dell'Ue alle autorità di Kiev, al culmine della tensione con la vicina Russia. "Di fronte al potenziamento militare della ...La condanna all'operato di Gazprom era arrivata anche dall'Alto rappresentante Ue, Josep, ... Da Varsavia eraun milione di metri cubi di gas, utili ad addolcire Gazprom piuttosto che a ...Il capo della diplomazia europea Josep Borrell è arrivato in Ucraina per una visita volta a dimostrare il sostegno dell'Ue alle autorità di Kiev, al culmine della tensione con la vicina Russia. (ANSA) ...Allarme dall'Ucraina: Gazprom, il colosso del gas russo, ha tagliato a un minimo record il flusso di gas verso Kiev (e l'Europa), ma "non dà spiegazioni". Continua il braccio di ferro di Putin sull'en ...