Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Klaebo un fenomeno | mi dispiace per Francesco De Fabiani”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Johannesha vinto da assoluto fuoriclasse da 15 chilometri a tecnica classica in Val di Fiemme del Tour de Ski, in una gara che ha visto gli italiani rincorrere sin dalle primissime fasi, iniziando da, giunto solamente 27esimo. “Il mio obiettivo era quello di soffrire, cercando di tener duro il più possibile insieme ai primi” – ha commentato, nelle parole riportate dalla FISI – “Sono riuscito a rimanere agganciato finché non hanno cercato il bonus dei secondi: da lì è stata dura. E’ stato poi un buon allenamento, il mio cuore ha battuto come si deve che era il mio obiettivo di oggi, come tutto il tour de Ski dal giorno dopo la gara di Lenzerheide. Avanti così, sono discretamente soddisfatto”. In gara anche unDe ...

Lodiè anche sofferenza e devono farsi piacere anche questa sensazione di impotenza nei confronti di un gap che sembra incredibile, ma poi scatta qualcosa nella testa e nel fisico che ti ...Fra chi è dotato di cromosoma Y, si contano anzi solo due fondisti capaci di ripetersi in tema di miglior tempo di scalata. Si tratta del ceco Lukas Bauer , unico riuscito a realizzare un back - to - ...Come imparare e dove fare scialpinismo in Italia. Le mete e i consigli degli esperti per scoprire un nuovo sport e un nuovo rapporto con la montagna ...Martedì 4 gennaio è il giorno in cui la Coppa del Mondo di sci di fondo affronterà per la sedicesima volta nella storia la scalata del Cermis. Per la verità questa prova ha poco a che vedere con la di ...