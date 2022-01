Problema Coppa d’Africa: l’idea per evitare la penalizzazione dei club (Di lunedì 3 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Nani, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Tuanzebe è un buon giocatore, è sempre stato sul punto di esplodere. Se lo prende, il Napoli fa un buon colpo, a quelle condizioni poi. Il mercato di gennaio è sempre difficile perché le squadre arrivano con un budget già esaurito e poi chi ha giocatori forti non li lascia andare. C’è stato un grande intercambio negli ultimi anni non solo tra giocatori, ma anche negli staff per cui i campionati si sono livellati. Per questo motivo, l’adattamento dei giocatori all’Italia, è ridotto. Calciomercato Napoli Tuanzebe Sosta invernale più lunga: l’idea contro le partenze per la Coppa d’Africa Coppa d’Africa? Non si possono cancellare queste competizioni, le squadre che ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Nani, dirigente. Ecco quanto evidenziato: “Tuanzebe è un buon giocatore, è sempre stato sul punto di esplodere. Se lo prende, il Napoli fa un buon colpo, a quelle condizioni poi. Il mercato di gennaio è sempre difficile perché le squadre arrivano con un budget già esaurito e poi chi ha giocatori forti non li lascia andare. C’è stato un grande intercambio negli ultimi anni non solo tra giocatori, ma anche negli staff per cui i campionati si sono livellati. Per questo motivo, l’adattamento dei giocatori all’Italia, è ridotto. Calciomercato Napoli Tuanzebe Sosta invernale più lunga:contro le partenze per la? Non si possono cancellare queste competizioni, le squadre che ...

