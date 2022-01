Perché Sonia Bruganelli non c’è al GF Vip? Lei interviene e commenta Laura Freddi al suo posto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sonia Bruganelli questa sera sarà la grande assente nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista che finora ha affiancato la collega Adriana Volpe nello studio romano del reality condotto da Alfonso Signorini, stasera sarà sostituita da Laura Freddi, ex Vippona ed ex compagna di Paolo Bonolis, attuale marito della Bruganelli. Sonia Bruganelli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 3 gennaio 2022)questa sera sarà la grande assente nel corso della nuova puntata del Grande Fratello. L’opinionista che finora ha affiancato la collega Adriana Volpe nello studio romano del reality condotto da Alfonso Signorini, stasera sarà sostituita da, expona ed ex compagna di Paolo Bonolis, attuale marito della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

