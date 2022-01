“Omicron è un vaccino creato dai topi umanizzati” e altri deliri che i no vax inventano per giustificarsi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non c’entrano Mickey Mouse o Ratatouille, nemmeno Gas Gas di Cenerentola o l’accoppiata Mignolo e Prof. L’ultimo complotto sollevato dai no vax e diffuso sui social sui “topi umanizzati” riguarda Omicron, l’ultima variante in ordine di tempo del virus Sars-Cov-2 che è diventata primaria ormai in tutto il mondo dopo essere stata scoperta in Sud Africa. Omicron sarebbe infatti un “vaccino naturale” prodotto tramite “topi umanizzati”: una teoria nata per dare manforte alla tesi che con la diffusione della variante Sudafricana tutto il mondo sarà presto immunizzato contro il virus perché contagiato. #topiumanizzati https://t.co/EGPhFn5Kp1 pic.twitter.com/QtwrqlUc9H — comesefosseantani (@meriadocco) January 2, 2022 I complotti no vax ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non c’entrano Mickey Mouse o Ratatouille, nemmeno Gas Gas di Cenerentola o l’accoppiata Mignolo e Prof. L’ultimo complotto sollevato dai no vax e diffuso sui social sui “” riguarda, l’ultima variante in ordine di tempo del virus Sars-Cov-2 che è diventata primaria ormai in tutto il mondo dopo essere stata scoperta in Sud Africa.sarebbe infatti un “naturale” prodotto tramite “”: una teoria nata per dare manforte alla tesi che con la diffusione della variante Sudafricana tutto il mondo sarà presto immunizzato contro il virus perché contagiato. #https://t.co/EGPhFn5Kp1 pic.twitter.com/QtwrqlUc9H — comesefosseantani (@meriadocco) January 2, 2022 I complotti no vax ...

