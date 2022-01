Omicidio a Varese, il nonno: «Daniele non voleva andare, ma il padre aveva il permesso di vederlo» (Di martedì 4 gennaio 2022) Davide Paitoni durante la fuga ha inviato alla moglie due messaggi vocali: «Daniele è al sicuro, ti ho aggredita per punirti perché mi hai rovinato la vita e perché volevi portarmi via mio figlio» Leggi su corriere (Di martedì 4 gennaio 2022) Davide Paitoni durante la fuga ha inviato alla moglie due messaggi vocali: «è al sicuro, ti ho aggredita per punirti perché mi hai rovinato la vita e perché volevi portarmi via mio figlio»

