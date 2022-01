Mascherine chirurgiche e Ffp2: dove e quando sono obbligatorie (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – L’uso della mascherina, per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid, è obbligatorio in questo momento all’aperto, oltre che al chiuso, in tutta Italia. Obbligo non previsto comunque per bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Lo ricorda il governo sul sito ufficiale. Non è inoltre obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – L’uso della mascherina, per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid, è obbligatorio in questo momento all’aperto, oltre che al chiuso, in tutta Italia. Obbligo non previsto comunque per bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non posindossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non posa loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Lo ricorda il governo sul sito ufficiale. Non è inoltre obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in ...

