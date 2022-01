Luis Alberto fa sorridere Sarri: recuperato per l’Empoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Il centrocampista spagnolo sarà a disposizione La Lazio, dopo la doppia seduta di ieri, è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Formello nell’unico allenamento di giornata per continuare la preparazione in vista della gara di giovedì contro l’Empoli. Per Maurizio Sarri sono arrivate ottime indicazioni: Luis Alberto, così come Zaccagni, hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sono dunque completamente recuperati tanto che sono stati provati dal tecnico toscano nell’undici titolare L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Il centrocampista spagnolo sarà a disposizione La Lazio, dopo la doppia seduta di ieri, è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Formello nell’unico allenamento di giornata per continuare la preparazione in vista della gara di giovedì contro. Per Mauriziosono arrivate ottime indicazioni:, così come Zaccagni, hanno svolto l’intera seduta in gruppo e sono dunque completamente recuperati tanto che sono stati provati dal tecnico toscano nell’undici titolare L'articolo proviene da Calcio News 24.

