Israele: Lapid, 'vogliono bollarci come Stato di apartheid' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel 2022 Israele dovrà far fronte al tentativo di bollarlo nella arena internazionale quale "Stato di apartheid". L'avvertimento - secondo media locali - è giunto oggi dal ministro degli esteri Yair ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel 2022dovrà far fronte al tentativo di bollarlo nella arena internazionale quale "di". L'avvertimento - secondo media locali - è giunto oggi dal ministro degli esteri Yair ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele Lapid Israele: Lapid, 'vogliono bollarci come Stato di apartheid' Riguardo i colloqui di Vienna sul nucleare iraniano Lapid ha confermato che Israele non si opporrebbe "ad un buon accordo". . 3 gennaio 2022

Questione palestinese negata: a sorpresa Gantz - Abu Mazen. Cosa aspettarci? Si è messo in competizione con gli altri due uomini forti del governo, Bennett e Lapid, per ... Se il gioco è questo, il governo di coalizione che guida Israele non avrà vita lunga. Leadership ...

Gli spiragli di pace nel Medio Oriente In un'intervista su questo giornale pochi giorni fa, Yair Lapid, ministro degli Esteri di Israele, aveva indicato la strada intrapresa dal suo governo per riprendere il confronto con la controparte pa ...

