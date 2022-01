È morto a 84 anni lo scrittore Gianni Celati

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio èa 84loitaliano Gi, noto anche per la sua attività di traduttore e critico letterario.a Brighton, in Inghilterra, dove viveva da

Advertising

repubblica : Letteratura, addio a Gianni Celati. Lo scrittore e' morto a Brighton all'eta' di 84 anni - Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Calisto Tanzi. L'imprenditore aveva 83 anni. #ANSA - bordienrico : RT @11Giuliano: Un'altro: Veroli,Arma in lutto, morto il carabiniere Salvatore Liccardo, di soli 45 anni. - direpuntoit : Lutto nel mondo della cultura: si è spento a 84 anni #GianniCelati, scrittore, traduttore, intellettuale. -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

La sua è stata una delle voci più rappresentative dei fermenti culturali che hanno attraversato la società italiana dagliSettanta in poi. Nato a Sondrio il 10 gennaio 1937, Giovanni Celati, ...MILANO. Lutto nel mondo della cultura. Èa 84, in Inghilterra, lo scrittore e traduttore Gianni Celati. "Addio a Gianni Celati - scrive Feltrinelli Editore sui sui account ufficiali - scrit ... [ Continua a leggere sul sito. ]Una figura leggendaria della Nfl: oltre a vincere un Super Bowl da allenatore (quello del 1977 con gli Oakland Raiders), è stato per anni telecronista per le più importanti tv statunitensi, una vera e ...Nella notte di domenica si è consumata una vera e propria tragedia a Torre del Greco. A raccontarlo è l'edizione online del Corriere del Mezzogiorno ...