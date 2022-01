“È il suo corpo”. Speranze finite, il mare restituisce il corpo di Marcello: era scomparso la vigilia di Natale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Era scomparso lo scorso 24 dicembre senza lasciare traccia, nelle ore scorse Marcello Pantaleo è stato ritrovato cadavere. Il suo corpo è stato ritrovato in mare a circa 50 metri dalla costa del litorale di Nardò. A individuare il cadavere del 39enne sono stati due sommozzatori leccesi: era a 22 metri di profondità e quando sono state allertate le forze dell’ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero del corpo. Marcello Panteleo è stato ritrovato poco distante dal luogo del ritrovamento, l’uomo aveva abbandonato la sua auto, una Seat Ibiza all’interno della quale gli inquirenti avevano ritrovato il suo cellulare, spento. Mistero sulla morte ma sembra che a farsi largo sempre più sia l’ipotesi di un suicidio. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Eralo scorso 24 dicembre senza lasciare traccia, nelle ore scorsePantaleo è stato ritrovato cadavere. Il suoè stato ritrovato ina circa 50 metri dalla costa del litorale di Nardò. A individuare il cadavere del 39enne sono stati due sommozzatori leccesi: era a 22 metri di profondità e quando sono state allertate le forze dell’ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero delPanteleo è stato ritrovato poco distante dal luogo del ritrovamento, l’uomo aveva abbandonato la sua auto, una Seat Ibiza all’interno della quale gli inquirenti avevano ritrovato il suo cellulare, spento. Mistero sulla morte ma sembra che a farsi largo sempre più sia l’ipotesi di un suicidio. A ...

