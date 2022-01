Ciclismo, Tom Pidcock: “Voglio vincere qualcosa in più su strada” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tom Pidcock esprime la propria opinione ai microfoni di VeloNews dopo aver vinto la prova di ieri di Coppa del Mondo di ciclocross in quel di Hulst. Il ciclista inglese è stato semplicemente perfetto dominando la scena nella seconda metà di un evento in cui un problema ha rallentato il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) Il britannico ha dichiarato in merito: “Mathieu van der Poel e Wout van Aert sono all’apice di questo sport, è bello competere contro di loro. Molte persone dicono che io sono a quel livello, ma servono altri risultati per fare un paragone. Sto lavorando per raggiungere questo obiettivo”. L’alfiere della Ineos ha continuato con un commento sulla scorsa stagione: “Il 2021 è stato l’anno delle prime volte, una stagione importante. Correre con i professionisti su strada è stato speciale, non è più intenso del ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tomesprime la propria opinione ai microfoni di VeloNews dopo aver vinto la prova di ieri di Coppa del Mondo di ciclocross in quel di Hulst. Il ciclista inglese è stato semplicemente perfetto dominando la scena nella seconda metà di un evento in cui un problema ha rallentato il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) Il britannico ha dichiarato in merito: “Mathieu van der Poel e Wout van Aert sono all’apice di questo sport, è bello competere contro di loro. Molte persone dicono che io sono a quel livello, ma servono altri risultati per fare un paragone. Sto lavorando per raggiungere questo obiettivo”. L’alfiere della Ineos ha continuato con un commento sulla scorsa stagione: “Il 2021 è stato l’anno delle prime volte, una stagione importante. Correre con i professionisti suè stato speciale, non è più intenso del ...

